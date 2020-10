**Bielorussia: Aleksievic, 'la Russia non ci lascerà mai andare'** (Di venerdì 2 ottobre 2020) Taormina, 2 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo penso che la Russia non ci lascerà mai andare, si spera che non ci sia Lukaschenko...". Lo ha detto Svjatlana Aljaksandraŭna Aleksievič, la giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, a Taormina per ricevere domani sera il Taobuk Awards. Aleksievic è stata l'ultimo dei sette membri del comitato direttivo dell'opposizione bielorussa ancora in libertà, che di recente ha lasciato il Paese. E la sua prima apparizione pubblica è a Taobuk. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Taormina, 2 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo penso che lanon ci; mai, si spera che non ci sia Lukaschenko...". Lo ha detto Svjatlana Aljaksandraŭna Aleksievič, la giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, a Taormina per ricevere domani sera il Taobuk Awards.è stata l'ultimo dei sette membri del comitato direttivo dell'opposizione bielorussa ancora in libertà, che di recente ha lasciato il Paese. E la sua prima apparizione pubblica è a Taobuk.

