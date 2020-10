Biella, a 94 anni si laurea per la terza volta: 'Mi sono iscritto dopo la morte di mia moglie' (Di venerdì 2 ottobre 2020) laurearsi per la terza volta a 94 anni. E' la storia di Benito Rimini, residente a Biella, che, spinto da un amore sconfinato per lo studio , ha completato la triennale in Filosofia e Comunicazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020)rsi per laa 94. E' la storia di Benito Rimini, residente a, che, spinto da un amore sconfinato per lo studio , ha completato la triennale in Filosofia e Comunicazione ...

