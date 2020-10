Bere acqua di cannella: ciò che accade al nostro corpo è incredibile (Di venerdì 2 ottobre 2020) La cannella è una delle spezie più ricche di benefici. Con il suo sapore inconfondibile e il suo aroma avvolgente, può essere utilizzata per contrastare diverse problematiche gravi. Tra queste, è possibile citare l’iperglicemia, pericolosa perché, in alcuni casi, può rivelarsi un preludio del diabete. Inoltre, come dimostrato da diverse ricerche mediche, la cannella è un vero e proprio toccasana contro il colesteolo cattivo, uno dei fattori di rischio peggiori per la salute cardiovascolare. Un altro indiscusso pro della cannella riguarda la sua capacità di abbassare i livelli di colesterolo LDL ossidato – ossia quello cattivo – senza compromettere quelli di colesterolo HDL, che è invece quello buono. Entrando nel vivo degli utilizzi che si possono fare di ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laè una delle spezie più ricche di benefici. Con il suo sapore inconfondibile e il suo aroma avvolgente, può essere utilizzata per contrastare diverse problematiche gravi. Tra queste, è possibile citare l’iperglicemia, pericolosa perché, in alcuni casi, può rivelarsi un preludio del diabete. Inoltre, come dimostrato da diverse ricerche mediche, laè un vero e proprio toccasana contro il colesteolo cattivo, uno dei fattori di rischio peggiori per la salute cardiovascolare. Un altro indiscusso pro dellariguarda la sua capacità di abbassare i livelli di colesterolo LDL ossidato – ossia quello cattivo – senza compromettere quelli di colesterolo HDL, che è invece quello buono. Entrando nel vivo degli utilizzi che si possono fare di ...

