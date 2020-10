Belgio, Petra De Sutter è la prima ministra transgender d’Europa (Di venerdì 2 ottobre 2020) PhotoCredit: dal web Petra De Sutter, ginecologa ed attivista, ha 57 anni, da diciassette è una donna e da sei è una politica. Ora, è la prima persona transgender a ricoprire il ruolo di ministro in Europa. Chi è Petra De Sutter Petra De Sutter nasce nel 1963 a Oudenaarde, in Belgio. È un bambino, un adolescente, un uomo, e lo sarà fino al compimento dei 40 anni, quando inizierà un percorso di transizione di genere per divenire donna. Nel 2014 compie un altro importante cambiamento nella propria vita: abbandona la professione da ginecologa per intraprendere la carriera politica nei Verdi fiamminghi. La De Sutter è la prima persona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) PhotoCredit: dal webDe, ginecologa ed attivista, ha 57 anni, da diciassette è una donna e da sei è una politica. Ora, è lapersonaa ricoprire il ruolo di ministro in Europa. Chi èDeDenasce nel 1963 a Oudenaarde, in. È un bambino, un adolescente, un uomo, e lo sarà fino al compimento dei 40 anni, quando inizierà un percorso di transizione di genere per divenire donna. Nel 2014 compie un altro importante cambiamento nella propria vita: abbandona la professione da ginecologa per intraprendere la carriera politica nei Verdi fiamminghi. La Deè lapersona ...

