Belgio, Petra De Sutter è la prima donna transgender a diventare ministra nella storia europea (Di venerdì 2 ottobre 2020) La carriera di Petra De Sutter è di tutto rilievo e la sua ascesa politica sarebbe una normale storia di meritocrazia. Quando, però, nel continente dove sono nati il diritto e la democrazia, c’è ancora un gap da colmare in materia di rappresentanza delle minoranze nella classe dirigente, la storia della professoressa universitaria di ginecologia diventa eccezionale e conquista le prime pagine di tutta la stampa internazionale. De Sutter è la prima donna transgender a diventare ministra in Europa. Il nuovo governo A 57 anni, De Sutter è stata chiamata a far parte del nuovo esecutivo belga con l’incarico di vice prima ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) La carriera diDeè di tutto rilievo e la sua ascesa politica sarebbe una normaledi meritocrazia. Quando, però, nel continente dove sono nati il diritto e la democrazia, c’è ancora un gap da colmare in materia di rappresentanza delle minoranzeclasse dirigente, ladella professoressa universitaria di ginecologia diventa eccezionale e conquista le prime pagine di tutta la stampa internazionale. Deè lain Europa. Il nuovo governo A 57 anni, Deè stata chiamata a far parte del nuovo esecutivo belga con l’incarico di vice...

lenuccia82 : RT @ilpost: In Belgio per la prima volta in Europa una persona transgender è diventata ministro - camyllola : RT @ilpost: In Belgio per la prima volta in Europa una persona transgender è diventata ministro - lacarlizz : RT @ilpost: In Belgio per la prima volta in Europa una persona transgender è diventata ministro - fagioloedamame : RT @autoportante_: in Italia invece qualche pezzo di carta straccia che non mi azzarderei nemmeno a definire 'giornale' si lamenta del nuov… - NEG_Zone : Un traguardo storico: #DeSutter dei Verdi fiamminghi è una dei sette vice primi ministri del nuovo governo belga ????… -