Belgio | a 500 giorni dalle elezioni nasce il “Governo Vivaldi” | parità di genere | linguistica e la prima ministra transgender d’Europa

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il nuovo primo ministro belga Alexander De Croo ha prestato giuramento di fronte a re Filippo. Così, a circa 500politiche del maggio 2019, si è interrotta la fase di stallo che teneva in ostaggio ilche può così dire di avere un nuovo governo. Esecutivo che è già stato ribattezzato “governo Vivaldi”, in riferimento alla composizione Le Quattro Stagioni, perché riunisce Liberali, Socialisti, Verdi delle due parti linguistiche e i Cristiano-Democratici fiamminghi. Sette partiti che dovranno portare avanti una costante opera di mediazioni per garantire al Paese le riforme di cui ha bisogno e gestire la pandemia di coronavirus che ha già provocato oltre 10mila vittime. “Il governo federale è stato formato”, ...