Belen Rodriguez si racconta in esclusiva: “Con Stefano era giusto provare. Ora non sono single. Maria mi ha insegnato tanto. Una cosa per cui soffro ancora? Il revenge porn” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belen, basta il nome. Il fenomeno Rodriguez che da anni occupa la scena mediatica tra successi televisivi e gossip. sono le 15.30. Puntuale, voce inconfondibile. Accogliente. Inizia un lungo racconto, dopo mesi di silenzio la showgirl parla senza filtri in esclusiva al FattoQuotidiano.it per FQMagazine. Da bambina diceva a tutti di chiamarsi Flor Monica e non Belen.“Mia zia mi aveva portato a vedere il musical Cats, in Argentina la protagonista si chiamava Flor Monica. Ero impazzita per questo personaggio, forse volevo essere unica, andavo al parco e dicevo a tutti che mi chiamavo Flor Monica. Mia mamma ascoltava a distanza e mi sgridava (ride, ndr)”. Vi portava a scuola tutti e tre con la sua bici, dormivate nella stessa stanza. La crisi economica argentina ha segnato la sua infanzia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020), basta il nome. Il fenomenoche da anni occupa la scena mediatica tra successi televisivi e gossip.le 15.30. Puntuale, voce inconfondibile. Accogliente. Inizia un lungo racconto, dopo mesi di silenzio la showgirl parla senza filtri inal FattoQuotidiano.it per FQMagazine. Da bambina diceva a tutti di chiamarsi Flor Monica e non.“Mia zia mi aveva portato a vedere il musical Cats, in Argentina la protagonista si chiamava Flor Monica. Ero impazzita per questo personaggio, forse volevo essere unica, andavo al parco e dicevo a tutti che mi chiamavo Flor Monica. Mia mamma ascoltava a distanza e mi sgridava (ride, ndr)”. Vi portava a scuola tutti e tre con la sua bici, dormivate nella stessa stanza. La crisi economica argentina ha segnato la sua infanzia e ...

