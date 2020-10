Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Non sono single, ma sono serena” (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’argentina si racconta dopo mesi in cui non ha mai parlato della vita personaleBelen Rodriguez rompe il silenzio. L’argentina a “Il FattoQuotidiano.it” si è raccontata in una lunga intervista parlando di tanti temi, dagli albori della sua carriera con l’Isola dei Famosi, vero e proprio trampolino di lancio fino al gossip che l’ha sempre vista protagonista.In Italia è arrivata a soli 19 anni e poi, dopo un impegno in tv con Fabrizio Frizzi, grazie all’Isola ha ottenuto la fama.Attualmente si diverte ancora con la tv e con programmi come “Italia’s got talent” e “Tu si sue Vales“:Non smetto mai di stupirmi. Credo di essere molto fortunata a far parte di questo show, prima forse lo capivo meno, ora apprezzo veramente tanto il mio lavoro. Le ore spese sul palco mi rendono felice perché questo lavoro mi dà tantissima ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’argentina si racconta dopo mesi in cui non ha mai parlato della vita personaleil. L’argentina a “Il FattoQuotidiano.it” si è raccontata in una lunga intervista parlando di tanti temi, dagli albori della sua carriera con l’Isola dei Famosi, vero e proprio trampolino di lancio fino al gossip che l’ha sempre vista protagonista.In Italia è arrivata a soli 19 anni e poi, dopo un impegno in tv con Fabrizio Frizzi, grazie all’Isola ha ottenuto la fama.Attualmente si diverte ancora con la tv e con programmi come “Italia’s got talent” e “Tu si sue Vales“:Non smetto mai di stupirmi. Credo di essere molto fortunata a far parte di questo show, prima forse lo capivo meno, ora apprezzo veramente tanto il mio lavoro. Le ore spese sul palco mi rendono felice perché questo lavoro mi dà tantissima ...

GiusCandela : Belen Rodriguez: 'Roberto Cavalli? Spero che le persone a lui vicine si occupino della sua salute mentale, lo dico… - Caustica_mente : RT @GiusCandela: Belen Rodriguez: 'Con Stefano De Martino era giusto riprovare, non è andata. Ora non sono single. Maria mi ha insegnato ta… - GiusCandela : 'Paola Ferrari dice che non ho talento? Facciamo un tête à tête su ballo, canto e conduzione. Non ho nulla contro l… - zazoomblog : Belen Rodriguez si racconta in esclusiva: “Con Stefano era giusto provare. Ora non sono single. Maria mi ha insegna… - Italia_Notizie : Belen Rodriguez si racconta in esclusiva: “Con Stefano era giusto provare. Ora non sono single. Maria mi ha insegna… -