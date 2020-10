Belen Rodriguez risponde a chi le chiede come siano i rapporti con Giulia De Lellis e lancia una frecciatina alle influencer salvandone solo una (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è a lungo parlato della rivalità, almeno apparente, che sembra sussistere tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Tutto è iniziato lo scorso autunno quando – dopo essersi scambiate una serie di commenti sotto le loro foto su Instagram che sembrano presagire un sodalizio a distanza – il settimanale Spy aveva insinuato che la showgirl argentina fosse stata pericolosamente vicina proprio all’ex di Giulia, Andrea Damante. La Rodriguez si era trovata costretta ad intervenire sui social per arrestare tutte le malelingue ma il suo gesto non era bastato a placare il gossip. Oggi a mettere la parola fine a tutte queste supposizioni ci ha pensato proprio Belen che, attraverso le pagine de ilfattoquotidiano.it, ha precisato di non avere ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è a lungo parlato della rivalità, almeno apparente, che sembra sussistere traDe. Tutto è iniziato lo scorso autunno quando – dopo essersi scambiate una serie di commenti sotto le loro foto su Instagram che sembrano presagire un sodalizio a distanza – il settimanale Spy aveva insinuato che la showgirl argentina fosse stata pericolosamente vicina proprio all’ex di, Andrea Damante. Lasi era trovata costretta ad intervenire sui social per arrestare tutte le malelingue ma il suo gesto non era bastato a placare il gossip. Oggi a mettere la parola fine a tutte queste supposizioni ci ha pensato proprioche, attraverso le pagine de ilfattoquotidiano.it, ha precisato di non avere ...

IsaeChia : #BelenRodriguez risponde a chi le chiede come siano i rapporti con #GiuliaDeLellis e lancia una frecciatina alle in… - LorenzoScali5 : RT @GiusCandela: Belen Rodriguez: 'Con Stefano De Martino era giusto riprovare, non è andata. Ora non sono single. Maria mi ha insegnato ta… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE MA COSA? DAI NON SCHERZIAMO EH - trash_italiano : Belen Rodriguez rompe il silenzio su Giulia De Lellis e Chiara Ferragni: ecco cosa pensa di loro - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Belen Rodriguez si racconta in esclusiva: “Con Stefano era giusto provare. Ora non sono single. Maria mi ha insegnato tan… -