Belen Rodriguez: "Non sono single" e torna sul caso del revenge porn

Dopo mesi di silenzio e nonostante sia stata la protagonista del gossip dell'ultima stagione Belen Rodriguez finalmente si concede ad un'intervista seria e composta destinata a chiarire alcuni aspetti della sua vita privata e il perchè di alcune scelte discutibili come quella d'essere tornata insieme all'ex marito Stefano de Martino nonostante la fine del matrimonio. Al Fatto Quotidiano Belen ha spiegato che ha ritenuto giusto riprovarci con Stefano De Martino, non poteva avere il rimorso di non aver almeno tentato di riunire la famiglia: "sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po' di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna ..."

