Belen Rodriguez manda a casa Ilary Blasi | La verità su L’Isola Dei Famosi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belen Rodriguez manda a casa Ilary Blasi. La showgirl argentina potrebbe essere scelta per condurre L’Isola dei Famosi. Belen Rodriguez, dopo un’estate trascorsa al centro del gossip, sta pensando alla sua carriera. La showgirl argentina al momento è alla conduzione di Tu si que vales, ma nel suo futuro potrebbero esserci nuovi progetti molto importanti. … L'articolo Belen Rodriguez manda a casa Ilary Blasi La verità su L’Isola Dei Famosi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020). La showgirl argentina potrebbe essere scelta per condurre L’Isola dei, dopo un’estate trascorsa al centro del gossip, sta pensando alla sua carriera. La showgirl argentina al momento è alla conduzione di Tu si que vales, ma nel suo futuro potrebbero esserci nuovi progetti molto importanti. … L'articoloLa verità su L’Isola Deiproviene da www.meteoweek.com.

GiusCandela : RT @fraversion: penso che sia la prima volta che da un’intervista emerge una Belen così “umana”, malinconica, a tratti persino fragile. Bra… - FloraPiachica : RT @GiusCandela: Non si diventa Belen Rodriguez per caso. Dopo mesi rompe il silenzio e parla in esclusiva al - opinionista__ : RT @GiusCandela: Belen Rodriguez: 'Con Stefano De Martino era giusto riprovare, non è andata. Ora non sono single. Maria mi ha insegnato ta… - GiusCandela : RT @IlContiAndrea: Credo questa sia la più bella intervista che abbia letto di #Belen: un pizzico di gossip ma tanto altro compreso il reve… - IsaeChia : #BelenRodriguez risponde a chi le chiede come siano i rapporti con #GiuliaDeLellis e lancia una frecciatina alle in… -