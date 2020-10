Belen Rodriguez furiosa sbotta sui social: la showgirl senza freni (Di venerdì 2 ottobre 2020) I giudizi implacabili degli hater hanno fatto davvero infuriare Belen Rodriguez che, presa di mira dopo un video pubblicato dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, non ha esitato a rispondere a tono ai suoi detrattori. La vita di Belen Rodriguez continua ad essere motivo di interesse da parte di molti curiosi. La fine del matrimonio con … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) I giudizi implacabili degli hater hanno fatto davvero infuriareche, presa di mira dopo un video pubblicato dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, non ha esitato a rispondere a tono ai suoi detrattori. La vita dicontinua ad essere motivo di interesse da parte di molti curiosi. La fine del matrimonio con … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GiusCandela : 'Ancora non ho superato la diffusione del video intimo. Non sono uscita di casa per due mesi, è stato psicologicame… - GiusCandela : Belen Rodriguez: 'Roberto Cavalli? Spero che le persone a lui vicine si occupino della sua salute mentale, lo dico… - Caustica_mente : RT @GiusCandela: Belen Rodriguez: 'Con Stefano De Martino era giusto riprovare, non è andata. Ora non sono single. Maria mi ha insegnato ta… - GiusCandela : 'Paola Ferrari dice che non ho talento? Facciamo un tête à tête su ballo, canto e conduzione. Non ho nulla contro l… - zazoomblog : Belen Rodriguez si racconta in esclusiva: “Con Stefano era giusto provare. Ora non sono single. Maria mi ha insegna… -