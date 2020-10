Belen Rodriguez fra carriera, la fine con Stefano de Martino, il nuovo fidanzato e l'incubo Revenge P0rn (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per Belen Rodriguez è tempo di bilanci. Il suo 2020 è stato ed è un turbinio di eventi uno dietro l'altro. se professionalmente è appagata, la sfera sentimentale invece ha subìto qualche arresto, ma lei è una che non si perde d'animo e sa come rialzarsi dalle cadute. La showgirl si è raccontata a Giuseppe Candela per FQ magazine del il Fatto Quotidiano. Una lunga intervista colma di aspetti che, per certi versi, sono anche inediti.Si parte dalla famiglia e dagli insegnamenti avuti durante la sua infanzia: "Ho imparato ad apprezzare le piccole cose, eravamo felici con poco. Ci bastava l’amore della nostra famiglia. Quelle difficoltà mi hanno aiutato a vivere meglio dopo". I sogni di una giovane ragazza che si trasformano in realtà a 19 anni, quando ha scelto la strada dello spettacolo ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Perè tempo di bilanci. Il suo 2020 è stato ed è un turbinio di eventi uno dietro l'altro. se professionalmente è appagata, la sfera sentimentale invece ha subìto qualche arresto, ma lei è una che non si perde d'animo e sa come rialzarsi dalle cadute. La showgirl si è raccontata a Giuseppe Candela per FQ magazine del il Fatto Quotidiano. Una lunga intervista colma di aspetti che, per certi versi, sono anche inediti.Si parte dalla famiglia e dagli insegnamenti avuti durante la sua infanzia: "Ho imparato ad apprezzare le piccole cose, eravamo felici con poco. Ci bastava l’amore della nostra famiglia. Quelle difficoltà mi hanno aiutato a vivere meglio dopo". I sogni di una giovane ragazza che si trasformano in realtà a 19 anni, quando ha scelto la strada dello spettacolo ...

