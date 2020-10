Belén Rodriguez: «Con Stefano De Martino è stato bello riprovarci. Oggi non sono single» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quale sia il nome del nuovo fidanzato, Belén Rodriguez non lo ha detto. Ma, in un’intervista concessa al Fatto Quotidiano, ha confermato di non essere single. «Credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci credo ancora», ha detto, spiegando come un secondo tentativo con Stefano De Martino, padre del suo Santiago, fosse dovuto. «È lecito che una famiglia che si è rotta un po’ di tempo fa ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare», ha continuato la showgirl, che nell’intervista ha affrontato anche le ultime esternazioni di Fabrizio Corona. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quale sia il nome del nuovo fidanzato, Belén Rodriguez non lo ha detto. Ma, in un’intervista concessa al Fatto Quotidiano, ha confermato di non essere single. «Credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci credo ancora», ha detto, spiegando come un secondo tentativo con Stefano De Martino, padre del suo Santiago, fosse dovuto. «È lecito che una famiglia che si è rotta un po’ di tempo fa ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare», ha continuato la showgirl, che nell’intervista ha affrontato anche le ultime esternazioni di Fabrizio Corona.

