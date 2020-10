Belen Rodriguez a L’Isola dei Famosi, da padrona di casa ‘scansa’ Marcuzzi e Blasi (Di venerdì 2 ottobre 2020) La succosa indiscrezione arriva direttamente da Vero Tv: Belen Rodriguez potrebbe prendere il posto che fu di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi. Il reality in collegamento dall’Honduras dovrebbe riappropriarsi della sua collocazione in palinsesto nel 2021. Sarà allora che a fare gli onori di casa potrebbe presentarsi la showgirl argentina. Confermata a Tu Si Que Vales dopo la titubanza per il taglio del cachet, Belen potrebbe diventare la prima donna de L’Isola, inseguendo – peraltro – un destino piuttosto bizzarro. Leggi anche >> Barbara D’Urso asfalta Soleil Sorge, quanta arroganza: «Qua decido io, se la stacchi è per sempre» Belen Rodriguez a ‘L’Isola dei ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) La succosa indiscrezione arriva direttamente da Vero Tv:potrebbe prendere il posto che fu di Alessiaa L’Isola dei. Il reality in collegamento dall’Honduras dovrebbe riappropriarsi della sua collocazione in palinsesto nel 2021. Sarà allora che a fare gli onori dipotrebbe presentarsi la showgirl argentina. Confermata a Tu Si Que Vales dopo la titubanza per il taglio del cachet,potrebbe diventare la prima donna de L’Isola, inseguendo – peraltro – un destino piuttosto bizzarro. Leggi anche >> Barbara D’Urso asfalta Soleil Sorge, quanta arroganza: «Qua decido io, se la stacchi è per sempre»a ‘L’Isola dei ...

