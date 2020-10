Belen adesso ne ha per tutti "Fabrizio si rassegni. E Stefano..." - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Belen Rodriguez ammette di non essere single e si lascia andare a dichiarazioni sui suoi ex, da Stefano De Martino a Fabrizio Corona Il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere naufragato definitivamente. La coppia ha riprovato a costruire qualcosa, ha cercato di rimettere insieme i pezzi di un vaso andato in frantumi ma ogni tentativo pare sia andato a vuoto. La nuova fase del matrimonio è durata appena un anno, poi i due, ad aprile, si sono nuovamente separati e questa volta forse per sempre. Colpa di un tradimento dell'ex ballerino? Impossibile dirlo al momento, anche se gli indizi lasciati dalla showgirl argentina nei mesi precedenti portano a pensarlo. C'entra Alessia Marcuzzi? Nonostante i tanti presunti dettagli trapelati, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca GaliciRodriguez ammette di non essere single e si lascia andare a dichiarazioni sui suoi ex, daDe Martino aCorona Il matrimonio diDe Martino eRodriguez sembra essere naufragato definitivamente. La coppia ha riprovato a costruire qualcosa, ha cercato di rimettere insieme i pezzi di un vaso andato in frantumi ma ogni tentativo pare sia andato a vuoto. La nuova fase del matrimonio è durata appena un anno, poi i due, ad aprile, si sono nuovamente separati e questa volta forse per sempre. Colpa di un tradimento dell'ex ballerino? Impossibile dirlo al momento, anche se gli indizi lasciati dalla showgirl argentina nei mesi precedenti portano a pensarlo. C'entra Alessia Marcuzzi? Nonostante i tanti presunti dettagli trapelati, ...

