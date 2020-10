Bari: inaugurazione della Fiera del Levante, oggi c’è il presidente del Consiglio. E non solo Nel capoluogo pugliese anche il presidente della Cassazione. E ieri inaugurata la più importante mostra mondiale di fotogiornalismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alle 17,30 il presidente del Consiglio inaugura l’84/ma edizione della Fiera del Levante. Alle 15,30 ospite dell’Ordine degli avvocati, il presidente della Corte di Cassazione, il pugliese Pietro Curzio, fa il suo debutto appunto da presidente della suprema corte italiana. Non solo Giuseppe Conte e Pietro Curzio nel capoluogo pugliese che vive giorni importantissimi: ieri al teatro Margherita inaugurata la 63/ma edizione di World press photo, la più importante rassegna di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alle 17,30 ildelinaugura l’84/ma edizionedel. Alle 15,30 ospite dell’Ordine degli avvocati, ilCorte di, ilPietro Curzio, fa il suo debutto appunto dasuprema corte italiana. NonGiuseppe Conte e Pietro Curzio nelche vive giorni importantissimi:al teatro Margheritala 63/ma edizione di World press photo, la piùrassegna di ...

parallelecinico : RT @BinettiGiuseppe: All'inaugurazione di World Press Photo Bari il Sindaco @Antonio_Decaro sembra essere colpito da una particolare fotogr… - BinettiGiuseppe : All'inaugurazione di World Press Photo Bari il Sindaco @Antonio_Decaro sembra essere colpito da una particolare fot… - jesuisisy : Beppe domani verrà a Bari per l’inaugurazione della Fiera del Levante qualcuno ci andrà ? - Philippdebs : RT @ComunediBari: Anche #Bari è pronta per #insiemepergliSDG, la campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossa da @ItalyMFA con… - SaveChildrenIT : RT @ComunediBari: Anche #Bari è pronta per #insiemepergliSDG, la campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossa da @ItalyMFA con… -