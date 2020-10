Bambino morto a Napoli: “Anche altri coetanei conoscevano l’uomo incappucciato” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Emergono nuovi elementi sulle dinamiche che avrebbero portato il Bambino di undici anni, a Napoli, a gettarsi nel vuoto dall’ottavo piano. Prima di morire il messaggio per i suoi: “Vi amo, ho un uomo incappucciato davanti, non ho tempo”. Ora la madre di uno dei compagni: “Sembrerebbe che anche altri bambini e ragazzi più grandi avessero … L'articolo Bambino morto a Napoli: “Anche altri coetanei conoscevano l’uomo incappucciato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Emergono nuovi elementi sulle dinamiche che avrebbero portato ildi undici anni, a, a gettarsi nel vuoto dall’ottavo piano. Prima di morire il messaggio per i suoi: “Vi amo, ho un uomo incappucciato davanti, non ho tempo”. Ora la madre di uno dei compagni: “Sembrerebbe che anchebambini e ragazzi più grandi avessero … L'articolo: “Anchel’uomo incappucciato” proviene da www.meteoweek.com.

Chitarraelettri : Io non ho mai conosciuto i miei nonni . Nonno paterno è morto quando mio padre era un bambino 50 anni fa,l altro no… - ma_bastasu : @80AirasoR80 2013 governo letta, bambino morto in turchia e non a lampedusa - vailatigio18 : @AdryWebber Questa certa Rosaria non sa che il bambino è stato messo in quella posizione dai giornalisti favorevoli… - Barbara___2105 : @80AirasoR80 @RitaVetgnano Quel bambino è morto in Turchia. Capra! Dei 45 che sono morti di recente niente da dire invece? Ipocrita. - Notiziedi_it : Bambino morto a Napoli, la mamma di un compagno di classe: «Altri due minori contattati in chat dall'uomo nero» -