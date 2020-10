Bake Off Italia 2020: doppia eliminazione al femminile, ecco chi lascia il tendone (Di sabato 3 ottobre 2020) Come da tradizione, anche in questa ottava stagione di Bake Off Italia è arrivata la temuta puntata con la doppia eliminazione. Una puntata già molto pericolosa per i concorrenti ma è che stata resa ancor più tortuosa dal nuovo meccanismo di gara di Bake Off Italia 2020: i concorrenti sono stati divisi in due batterie e hanno avuto una sola chance per non finire a rischio eliminazione.I grembiuli rossi di entrambe le batterie si sono dovuto poi sfidati in una nuova, ultima, difficilissima prova che ha messo in salvo tutti tranne due sfortunati pasticceri amatoriali… anzi, pasticcere amatoriali. Esatto, in questa quinta puntata di Bake Off Italia 2020 sono uscite dal ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 ottobre 2020) Come da tradizione, anche in questa ottava stagione diOffè arrivata la temuta puntata con la. Una puntata già molto pericolosa per i concorrenti ma è che stata resa ancor più tortuosa dal nuovo meccanismo di gara diOff: i concorrenti sono stati divisi in due batterie e hanno avuto una sola chance per non finire a rischio.I grembiuli rossi di entrambe le batterie si sono dovuto poi sfidati in una nuova, ultima, difficilissima prova che ha messo in salvo tutti tranne due sfortunati pasticceri amatoriali… anzi, pasticcere amatoriali. Esatto, in questa quinta puntata diOffsono uscite dal ...

justhisjamm : mi sento escluso perché mentre qui tutti guardano gfvip/bake off io mi guardo la replica di xfactor perché sono povero e non ho sky......... - zazoomblog : Bake Off 2020 del 2 ottobre: eliminate Elisabetta e Valeria (video e streaming) - #ottobre: #eliminate #Elisabetta - tvblogit : Bake Off Italia 2020, la quinta puntata: prove ed eliminati - RobyJex : 'ste stronzate non potevano mandarle in onda mentre stavo guardando Bake Off? #GFVIP - adamjosephsj : @chefcarrara @ErnstKnam non è giusto io ci volevo partecipare a bake off ?????? -