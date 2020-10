Bagno hot al Gf Vip | la Gregoraci e Pierpaolo senza microfoni si lasciano andare

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni Galeotta fu la piscina che dopo il bacio della prova settimanale ha fatto scivolare lain una confessione piccante aLa piscina della casa del Grande Fratello Vip si sta trasformando nel luogo delle confessioni e degli approcci bollenti. Ne sanno qualcosa ElisabettaPretelli che, dal loro ingresso nel reality, hanno scelto le calde acque per lasciarsialla passione. Così, dopo il bacio scattato in occasione della prova ricompensa di due settimane fa, ecco arrivare le confidenze spinte dell'ex compagna di Flavio Briatore. nodo 1891784 Quella che doveva essere solo una semplice nuotata nella piscina della Casa per lae Pretelli si è presto trasformata in un'occasione per flirtare. Sguardi ...