Azzolina Visita Scuola di Roma: Importante Rispettare Le Regole (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Ministra dell’Istruzione Azzolina scrive un tweet e parla della sua Visita ad una Scuola di Roma. “Stamattina ho fatto una Visita a sorpresa all’IIS De Amicis-Cattaneo di Roma. Ho girato una decina di classi e sono soddisfatta del rispetto delle Regole anti-Covid dimostrato da studentesse e studenti. A tutti i ragazzi ho fatto un … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Ministra dell’Istruzionescrive un tweet e parla della suaad unadi. “Stamattina ho fatto unaa sorpresa all’IIS De Amicis-Cattaneo di. Ho girato una decina di classi e sono soddisfatta del rispetto delleanti-Covid dimostrato da studentesse e studenti. A tutti i ragazzi ho fatto un …

ghino_ti : Per sostenere la azzolina e' andato.conte in una scuola ,su cui prima della visita si era lavorato molto,a dire che… - TeleradioNews : Conte e la Azzolina in passerella alla scuola elementare a San Felice contestati aspramente da insegnanti precari… - MargheritaDelSe : Stamattina, a San Felice a Cancello, nel casertano, ho partecipato alla visita istituzionale del Presidente del Con… - Napoliflash24 : Conte e Azzolina in visita alla scuola vandalizzata. Proteste dei precari - - infoitinterno : Conte e Azzolina in visita ad una scuola di Caserta. I presenti urlano al premier: “Non mollare” -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Visita Azzolina visita scuola per sordi: indossate le mascherine trasparenti, le abbiamo distribuite in tutta Italia Orizzonte Scuola Azzolina visita a sorpresa scuola di Roma e ribadisce: “No allarmismo, serve rispetto delle regole”

Su Twitter la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, interviene in merito alle ultime notizie circa i contagi da Covid-19 nelle scuole.

Speciale scuola: Azzolina contestata nel Casertano

Nel corso della visita nella scuola di San Felice al Cancello (Ce) con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Istruzione Azzolina ...

Su Twitter la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, interviene in merito alle ultime notizie circa i contagi da Covid-19 nelle scuole.Nel corso della visita nella scuola di San Felice al Cancello (Ce) con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Istruzione Azzolina ...