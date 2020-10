Avete mai visto la sorella di Melania Trump? A 52 anni diverse in tutto [FOTO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Che la first lady degli Stati Uniti d’America sia Melania Trump nonché ex modella, madre di Barron e moglie di Donald Trump; è noto a tutti. Che i coniugi abbiano scoperto di recente la positività al Covid-19, è una notizia che si sta diffondendo rapidamente nelle ultime ore. Ma forse non tutti sapranno che, Melania ha una sorella più grande di nome Ines. La famiglia Knauss è molto riservata nonostante la figura predominante e di rilievo della signora Trump; la quale quest’ultima nutre un profondo sentimento verso la sorella maggiore. Infatti alcune indiscrezioni direbbero che, il motivo per cui Melania non si sia trasferita a Washington subito dopo le elezioni, dipenderebbe proprio dal rapporto con ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Che la first lady degli Stati Uniti d’America sianonché ex modella, madre di Barron e moglie di Donald; è noto a tutti. Che i coniugi abbiano scoperto di recente la positività al Covid-19, è una notizia che si sta diffondendo rapidamente nelle ultime ore. Ma forse non tutti sapranno che,ha unapiù grande di nome Ines. La famiglia Knauss è molto riservata nonostante la figura predominante e di rilievo della signora; la quale quest’ultima nutre un profondo sentimento verso lamaggiore. Infatti alcune indiscrezioni direbbero che, il motivo per cuinon si sia trasferita a Washington subito dopo le elezioni, dipenderebbe proprio dal rapporto con ...

AlbertoBagnai : Tanto se aveste potuto capire quale errore fosse inventare una parola di cui non vi era alcun bisogno non la avrest… - NetflixIT : Avete presente quando amici o colleghi vi parlano di un classicone del cinema, voi fate “sì” con la testa, ma non l… - sunswalker : RT @iamtoad: Che ridere quando vi definite fan della Marvel, non vedete l’ora che esca “Black Widow”; ma poi non avete mai visto i film di… - WomanWithPen : @mesoada @LupoExpress @silviaaaaa28 @AlRobecchi @Moonlightshad1 Asportare le dignità non è nemmeno italiano Somo qu… - lilcutiebunny : RT @bluemoovn__: SI SONO INCAZZATI PERCHÉ HA DETTO FUCK? HAHAHA ma la rap line l’avete mai ascoltata? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Diabolik come non l'avete mai visto Corriere del Ticino Lady Gaga ispira con un cartellone gigantesco: "Tutti meritiamo la felicità"

Lady Gaga è una forza della natura. Il suo ultimo progetto, "Chromatica", nasce da un momento di dolore per la cantante, un periodo buio della sua vita. Quando tutto sembra esser ...

"Il tempo della verità" di Leopoldo Gasbarro

“Il tempo della verità” è l'ultima fatica editoriale di Leopoldo Gasbarro giornalista dedicato all'economia, cura e conduce per TgCom ...

Lady Gaga è una forza della natura. Il suo ultimo progetto, "Chromatica", nasce da un momento di dolore per la cantante, un periodo buio della sua vita. Quando tutto sembra esser ...“Il tempo della verità” è l'ultima fatica editoriale di Leopoldo Gasbarro giornalista dedicato all'economia, cura e conduce per TgCom ...