Avete mai visto la mamma di Soleil Sorge? Si chiama Wendy ed è uno schianto [FOTO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si chiama Wendy Kay ed è la bellissima mamma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Abbiamo avuto modo di vederle entrambe in televisione: insieme hanno infatti partecipato a Pechino Express. La donna è poi apparsa più volte ospite dei salotti televisivi. Chi è Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge FOTO Sguardo magnetico ed occhi di ghiaccio, Wendy Kay è l’affascinante mamma di Soleil Sorge. La donna è nata a Los Angeles ma si è trasferita in Italia durante l’adolescenza di sua figlia. Dopo la partecipazione di Soleil ad Uomini e Donne anche per ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 ottobre 2020) SiKay ed è la bellissimadell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Abbiamo avuto modo di vederle entrambe in televisione: insieme hanno infatti partecipato a Pechino Express. La donna è poi apparsa più volte ospite dei salotti televisivi. Chi èKay, ladiSguardo magnetico ed occhi di ghiaccio,Kay è l’affascinantedi. La donna è nata a Los Angeles ma si è trasferita in Italia durante l’adolescenza di sua figlia. Dopo la partecipazione diad Uomini e Donne anche per ...

CarloStagnaro : Tutto quello che avreste sempre voluto chiedere su #debito pubblico e #tasse ai tempi del #covid e non avete mai os… - AlbertoBagnai : Tanto se aveste potuto capire quale errore fosse inventare una parola di cui non vi era alcun bisogno non la avrest… - NetflixIT : Avete presente quando amici o colleghi vi parlano di un classicone del cinema, voi fate “sì” con la testa, ma non l… - sienaday : RT @ValerioMalvezzi: Avete mai visto una televendita di un Signor Presidente del Consiglio? Buona visione mia pillola quotidiana. - max_volpato : RT @WoodenElis: Non avete mai la sensazione, quando finisce qualcosa, di non esservela goduta abbastanza? Io sempre dilaniata da questo pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Tommaso Zorzi, avete mai visto dove vive? Casa nel cuore di Milano MeteoWeek L'urto del Covid sui bambini: un mondo di fame e violenza

I conflitti aumentano - Nonostante il cessate il fuoco planetario adottato tre mesi fa da una risoluzione delle Nazioni Unite, che avrebbe consentito ai Paesi ... 9,7 milioni di minori rischiano di ...

Coronavirus, mascherine obbligatorie all’aperto per tutti

dopo aver letto dal bollettino che il numero di casi già preoccupante è schizzato ora alle stelle, passando in sole 24 ore da 287 a 390 nuovi contagi. Numeri mai visti in regione. Così come rischia di ...

I conflitti aumentano - Nonostante il cessate il fuoco planetario adottato tre mesi fa da una risoluzione delle Nazioni Unite, che avrebbe consentito ai Paesi ... 9,7 milioni di minori rischiano di ...dopo aver letto dal bollettino che il numero di casi già preoccupante è schizzato ora alle stelle, passando in sole 24 ore da 287 a 390 nuovi contagi. Numeri mai visti in regione. Così come rischia di ...