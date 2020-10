Aurora Ramazzotti | bellissima su Instagram | mai vista così | FOTO

Leggi su viagginews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) È l’emblema della felicità. Il suo profilo personalesi arricchisce di nuovi, splendidi scatti. Susi fa vedere sempre al massimo. Da intendere come bellezza e come buonumore. La giovane figlia di Michelle Hunziker e di Erosne approfitta per inquadrare spesso questo o quel momento particolare della … L'articolosumaicosìè apparso prima sul sito ViaggiNews.com