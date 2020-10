Auguri dai leader mondiali a Trump. Biden: "Jill e io preghiamo per lui" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020Arrivano gli Auguri di pronta guarigione di Joe Biden per il presidente Donald Trump, risultato positivo al Covid-19. “Continuiamo a pregare per la salute e la sicurezza del presidente e della sua famiglia” twitta lo sfidante democratico. Fonti vicine al candidato dem rendono noto che Biden sarà sottoposto a tampone. Con Trump è stato protagonista del dibattito presidenziale martedì sera, ma i due hanno sempre mantenuto una distanza di sicurezza. Da tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020)and I send our thoughts to Presidentand First Lady Melaniafor a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.— Joe(@Joe) October 2, 2020Arrivano glidi pronta guarigione di Joeper il presidente Donald, risultato positivo al Covid-19. “Continuiamo a pregare per la salute e la sicurezza del presidente e della sua famiglia” twitta lo sfidante democratico. Fonti vicine al candidato dem rendono noto chesarà sottoposto a tampone. Conè stato protagonista del dibattito presidenziale martedì sera, ma i due hanno sempre mantenuto una distanza di sicurezza. Da tutto ...

