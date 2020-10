ATTENZIONE | prodotto difettoso – LIDL ritira dalla vendita l’aspirapolvere Silvercrest | si incendia da solo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 ottobre 2020)to dal commercio l’aspirapolverevenduto da. La catena di supermercati ha infatti allertato i clienti di una grave problematica riscontrata con l’articolo in questione attraverso il seguente avviso: «informa che l’aspirapolvere 2 in 1 SHAZ 22.2 D5 marcatovenduto nei giorni scorsi non va usato e va riportato immediatamente in negozio. Il produttore ha infatti avvisato che per un certo difetto di fabbricazione puòrsi quando è in ricarica».l’aspirapolvere: si ...