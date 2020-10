Atalanta | il calendario di Champions partita per partita

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - Dopo i sorteggi di ieri, la Uefa ha ufficializzato oggi, nel dettaglio, le date e gli orari delle partite di tutti i gironi dellaLeague . Per quanto riguarda l', inserita ...

Per quanto riguarda l'Atalanta, inserita nel gruppo D, il cammino inizierà il 21 ottobre sul campo dei danesi del Midtjylland per chiudersi il 9 dicembre ad Amsterdam, contro l'Ajax. Ecco il dettaglio ...