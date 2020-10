Atalanta, Depaoli: «Sarà molto dura ambientarsi: i carichi di lavoro sono molto pesanti» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fabio Depaoli è un nuovo giocatore dell’Atalanta: arrivato a Bergamo, l’esterno classe ’97 ha parlato della sua nuova avventura Fabio Depaoli, ex calciatore della Sampdoria, si è presentato ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta. SODDISFAZIONE – «sono felice, perché approdare in una piazza così importante per me può essere un punto di partenza per migliorarmi e magari avere la chance di giocarmi il riscatto: per me sarebbe un sogno.» AMBIENTE – «Sarà molto dura ambientarsi: mi hanno detto che i carichi di lavoro sono molto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fabioè un nuovo giocatore dell’: arrivato a Bergamo, l’esterno classe ’97 ha parlato della sua nuova avventura Fabio, ex calciatore della Sampdoria, si è presentato ai microfoni del sito ufficiale dell’. SODDISFAZIONE – «felice, perché approdare in una piazza così importante per me può essere un punto di partenza per migliorarmi e magari avere la chance di giocarmi il riscatto: per me sarebbe un sogno.» AMBIENTE – «Sarà: mi hanno detto che idi...

DiMarzio : #DePaoli all’@Atalanta_BC dalla @sampdoria #calciomercato @SkySport - Sed_Alk : RT @Atalanta_BC: Fabio #Depaoli è nerazzurro! ?? Benvenuto, Fabio! ???????? Fabio Depaoli is a new #Atalanta player! Welcome, Fabio! ???? ?? htt… - calciologia_ : Fabio Depaoli con Atalanta???? - IgnazioGenuardi : RT @Atalanta_BC: Fabio #Depaoli è nerazzurro! ?? Benvenuto, Fabio! ???????? Fabio Depaoli is a new #Atalanta player! Welcome, Fabio! ???? ?? htt… - ItaSportPress : Atalanta, Depaoli: 'Giocare la Champions è un sogno. Spero di segnare la prima rete in Serie A con questa maglia' -… -