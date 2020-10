Ascolti X Factor 2020, la terza puntata di audizioni ottiene il miglior risultato di stagione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ascolti X Factor 2020 la terza puntata di audizioni, il dato di Sky Uno; i numeri della replica su Tv8 Prosegue l’avventura di X Factor 2020 un’edizione che prosegue tra ritmo e talenti e con una buonissima sintonia tra i 4 giudici che traspare e arriva fino al pubblico. Loro si divertono e anche chi guarda da casa. L’assenza del pubblico, da un lato offre atmosfere più intime per i provini ma dall’altro lato libera da “vincoli” i giudici quasi più liberi di osare sia in negativo che in positivo. L’ultimo appuntamento con le Audition ha offerto diversi spunti interessanti, sicuramente ora si entra nella fase più viva della gara e sarà interessante anche vedere le scelte che i giudici, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 2 ottobre 2020)ladi, il dato di Sky Uno; i numeri della replica su Tv8 Prosegue l’avventura di Xun’edizione che prosegue tra ritmo e talenti e con una buonissima sintonia tra i 4 giudici che traspare e arriva fino al pubblico. Loro si divertono e anche chi guarda da casa. L’assenza del pubblico, da un lato offre atmosfere più intime per i provini ma dall’altro lato libera da “vincoli” i giudici quasi più liberi di osare sia in negativo che in positivo. L’ultimo appuntamento con le Audition ha offerto diversi spunti interessanti, sicuramente ora si entra nella fase più viva della gara e sarà interessante anche vedere le scelte che i giudici, ...

simonesalvador : La Supercoppa Italiana di volley maschile, trasmessa ieri sera in diretta su Rai2, è stato il programma meno visto… - GervasioHya : @HuffPostItalia Ma se il programma come X factor sono fatte apposta per fare queste polemiche per fare ascolti e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Factor Ascolti tv, Del Debbio batte Formigli. X Factor 2020 parte pianissimo Affaritaliani.it Ascolti Tv ieri 1 ottobre 2020, Amendola sulle orme di Montalbano

Ascolti Tv di ieri giovedì 1 ottobre 2020 ... Su Sky Uno la terza puntata di X Factor registra 946.000 abbonati con il 3,4% di share, è la puntata più vista in questa stagione. In fascia Access Prime ...

Ascolti X Factor 2020, la terza puntata di audizioni cresce con merito

Ascolti x Factor 2020 il dato della terza puntata di audizioni su Sky Uno e su Tv8, i numeri di X Factor 14 edizione del programma Sky ...

Ascolti Tv di ieri giovedì 1 ottobre 2020 ... Su Sky Uno la terza puntata di X Factor registra 946.000 abbonati con il 3,4% di share, è la puntata più vista in questa stagione. In fascia Access Prime ...Ascolti x Factor 2020 il dato della terza puntata di audizioni su Sky Uno e su Tv8, i numeri di X Factor 14 edizione del programma Sky ...