Ascolti TV | Giovedì 1 ottobre 2020 Nero a Metà 22% | Milionario fermo al 9 9% Male Seconda Linea 1 9% Beautiful 19 3% | Paradiso 18 4%

(Di venerdì 2 ottobre 2020)a Metà Nella serata di ieri, giovedì 1, su Rai1 la fiction in prima visionea Metà 2 ha conquistato 4.841.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Esser? ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 l’esordio del talk showha interessato 419.000 spettatori pari all’1.9% di share. Su Italia 1 la maratona finale di Chicago Med 4 ha intrattenuto 1.098.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 in prima visione La Forma dell’Acqua ha raccolto davanti al video 1.435.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.154.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato ...