«Artist to icon» | Sky Arte racconta la rivoluzione Madonna

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Non semplici artisti, ma icone, capaci di rivoluzionare ciascuna il proprio settore di appartenenza. Sky Arte, che da venerdì 2 e sabato 3 ottobre, alle 21.15, trasmetterà in prima tv la serie Artist to icon, ha deciso di raccontare cosa si celi dietro alcune delle più straordinarie e moderne carriere artistiche. Robin Williams, Cher, Jim Carrey. E, ancora, Whitney Houston, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, nella profonda convinzione che non sia solo il talento a determinare il successo di un uomo. Artist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky ArteArtist to icon, la nuova serie di Sky Arte