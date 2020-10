Arsenal elimina Liverpool | Leno senza timore | “Ho dimostrato di essere il numero uno”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il portiere dell'Berndsi prende la scena nella serata di Carabao Cup in cui i Gunners hannoto, a sorpresa, i più quotati rivali del. Dopo una sfida terminata 0-0 nei tempi regolamentari, è l'estremo difensore a parare il rigore di Wilson e permettere alla squadra di Arteta di passare il turno.Al termine del match, parlando ai media inglesi, il tedesco non ha nascosto l'entusiasmo soprattutto per la sua prestazione contornata anche da molti interventi decisivi durante la partita e non solo ai rigori.: "Hodiiluno"caption id="attachment 1030669" align="alignnone" width="621"(getty images)/captionÈ stata una partita molto difficile. Abbiamo apportato ...