Arriva la conferma: in Val Seriana il 42,3% degli abitanti ha avuto il Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Quasi un abitante su due ha sviluppato gli anticorpi contro il Coronavirus in Val Seriana. A renderlo noto è l’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo che ha reso pubblici gli esiti dell’indagine sierologica promossa dai comuni della Val Seriana, in accordo con Ats Bergamo e Regione Lombardia. Eseguita a luglio 2020, ha visto la partecipazione di 22.559 persone. Il 95,2% di questi, ovvero 21.467 soggetti, sono residenti o domiciliati nella zona della Val Seriana. Già nel mese di luglio un’altra analisi, riportata dall’Eco di Bergamo, riferiva che quasi la metà degli abitanti della Val Seriana fosse stato positivo al Coronavirus. In quel caso ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Quasi un abitante su due ha sviluppato gli anticorpi contro ilin Val. A renderlo noto è l’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo che ha reso pubblici gli esiti dell’indagine sierologica promossa dai comuni della Val, in accordo con Ats Bergamo e Regione Lombardia. Eseguita a luglio 2020, ha visto la partecipazione di 22.559 persone. Il 95,2% di questi, ovvero 21.467 soggetti, sono residenti o domiciliati nella zona della Val. Già nel mese di luglio un’altra analisi, riportata dall’Eco di Bergamo, riferiva che quasi la metàdella Valfosse stato positivo al. In quel caso ...

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - ChiaGaggio : RT @matteosalvinimi: In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossi… - StackBoi : RT @matteosalvinimi: In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossi… - GiuseppeP1972 : RT @matteosalvinimi: In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossi… - vargvik99626395 : RT @matteosalvinimi: In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva conferma 5G, arriva la conferma: lo scenario per l’Italia è da vero incubo Tecnoandroid Sistema di gioco, mercato, chi parte e chi arriva: ecco tutta la verità a 3 giorni dalla chiusura

A soli tre giorni dalla fine del calciomercato, un mercato strano dovuto ai tempi e al periodo del tutto eccezionali, il Lecce prova a dare un’accelerata e a chiudere i conti con le trattative in entr ...

Telecom in rialzo, ma arrivano cattive notizie su rete unica

Telecom Italia oggi sale e snobba i rumor sul rischio di slittamenti per il dossier del momento. Come spiegare la recente debolezza dl titolo?

A soli tre giorni dalla fine del calciomercato, un mercato strano dovuto ai tempi e al periodo del tutto eccezionali, il Lecce prova a dare un’accelerata e a chiudere i conti con le trattative in entr ...Telecom Italia oggi sale e snobba i rumor sul rischio di slittamenti per il dossier del momento. Come spiegare la recente debolezza dl titolo?