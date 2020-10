Arrestato a Neive per violenza sessuale | era ricercato dopo la condanna del tribunale di Torino

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Gli agenti della prima sezione della squadra mobile di Cuneo lo hanno individuato in un'abitazione del comune langarolo dove si era rifugiato per sfuggire alladefinitiva a 3 anni di ...

La quadra Mobile di Cuneo ha rintracciato e arrestato un uomo macedone latitante condannato per violenza sessuale, reato commesso a Torino 4 anni fa ...Macedone del 1979, da alcuni mesi era latitante. Si era spostato nel centro langarolo per lavorare in campagna, regolarmente assunto. Deve scontare tre anni di pena ...