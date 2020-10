Ariedo Braida a D’Angieri | «Se prendi il Torino chiamami»

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’imtore Nunzio D’Angieri ha manifestato di recente la volontà di rilevare il. «Le condizioni imprescindibili sono due: in primis che Cairo voglia vendere: in secondo luogo che il sindaco Appendino mi conceda la possibilità di acquisire lo stadio», ha detto durante una recente puntata di “Tiki Taka”. Una dichiarazione che ha prodotto l’immediata risposta … L'articoloa D’Angieri: «Seil» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'ex Ds del Milan ha raccontato che «se un giorno D’Angieri volesse davvero chiamarmi per mettersi a tavolino con me, andrei volentieri ad ascoltarlo».Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex dirigente di Milan e Barcellona Ariedo Braida: “Chi è favorito per ...