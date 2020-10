Ardea | sequestrati due grossi cantieri | si alimentavano con energia elettrica rubata FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La Polizia Locale diha proceduto al sequestro di due manufatti abusivi per un totale di oltre 900 mq, costruiti su terreno comunale in zona sottoposta a vincolo “Le Salzare”. Su segnalazione giunta alla Centrale Operativa del comando di Via Laurentina, i caschi bianchi rutuli, diretti dal Comandate Sergio Ierace, si sono portati in zona Salzare, precisamente in Via delle Felci, dove hanno rinvenuto in corso di costruzione due distinti villini già elevati con diverse attrezzature edili da cantiere. Nel corso del sopralluogo si è potuto notare che itraevanoda un contatore presente in strada a cui sottraevanoillecitamente. Sul posto è stata chiamata una squadra di “e-” che ha accertato il furto di ...