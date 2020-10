Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 – 9 ottobre | lieto fine per Riccardo e Nicoletta | ma c’è un problema

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Il5 – 9: si prepara una grande svolta nella soap. Infattiscoprirà che Ludovica non è incinta, la lascerà, anche se non è riuscito ad evitare di sposarla, e se ne andrà cone Margherita!Illunedì 5si rivedono Roberta, accortasi che Gabriella è ancora molto sulle sue con Cosimo, le chiede il motivo, anche perché lui si è dato molto da fare.torna al “” per rivedere le ex colleghe e incontra ...