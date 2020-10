Anticipazioni Beautiful | 3 ottobre 2020 | Flo fugge da Los Angeles?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Shauna è molto preoccupata per Flo infatti, nell’episodiodi sabato, la Fulton suggerirà alla figlia di lasciare la città, prima che venga sporta denuncia contro di lei. Ma poco prima che la ragazza possa prendere una decisione in merito, sopraggiungono Ridge e Brooke, che ignari dell’accaduto, avranno da Flo una vera e propria confessione. I due a questo punto, vogliono avere da lei delle spiegazioni e tutti i dettagli di quello che è avvenuto a Catalina. Intanto Liam ha rivelato tutto ad Hope che non vede l’ora di poter stringere la sua piccola Beth tra le braccia e di riprendere in mano la sua vita. Tutto sulla tramadel 3: la proposta di Shauna Shauna teme di vedere sua figlia dietro le sbarre, per questo propone alla ragazza di lasciare ...