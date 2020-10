Anche Checco Zalone piange: “mandaci il tuo sorriso, ne abbiamo ancora bisogno” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mirko Toller non c’è più e Checco Zalone che lo aveva conosciuto e amato, scrive un messaggio per lui: “senza retorica, senza lacrime”. Eppure piange. mirko troller e Checco Zalone, foto facebookCiao grande Mirko.Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno. Checco Zalone saluta così il suo caro amico Mirko Troller che se ne è andato. “Niente retorica, nessuna lacrima” scrive ancora l’attore, perché Mirko avrebbe voluto così. Mirko Troller aveva solo 16 anni, era malato di Sma e nonostante questo non si è mai dato per vinto. Era ormai un famoso ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mirko Toller non c’è più eche lo aveva conosciuto e amato, scrive un messaggio per lui: “senza retorica, senza lacrime”. Eppure. mirko troller e, foto facebookCiao grande Mirko.Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo, perché nebisogno.saluta così il suo caro amico Mirko Troller che se ne è andato. “Niente retorica, nessuna lacrima” scrivel’attore, perché Mirko avrebbe voluto così. Mirko Troller aveva solo 16 anni, era malato di Sma e nonostante questo non si è mai dato per vinto. Era ormai un famoso ...

donatellabrusch : RT @valeriosaitta1: c'è da ammettere che #Librandi è sempre più divertente di checco zalone ?? ma anche se divertente, e dato che c'è anche… - valeriosaitta1 : c'è da ammettere che #Librandi è sempre più divertente di checco zalone ?? ma anche se divertente, e dato che c'è an… - alexsan78146753 : @checco_mod @GiuseppePalma78 una persona positiva (anche se asintomatica) è contagiosa, dunque è un rischio per anz… - guido66450758 : #Mirko il ragazzo dello spot con checco per la ricerca contro la #sma ci ha lasciati. Faceva anche lo YouTuber con… - Giopergliamici : 'Vorrei costruire luna park anche per le persone disabili'... È Morto Mirko, il ragazzo affetto dalla Sma protagon… -