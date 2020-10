Amazzonia nella morsa degli incendi | aumentati del 61% rispetto al 2019 | è record decennale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Inal settembre, glisonoquest’anno del 61%, facendo segnare alla foresta pluviale il peggiorultimi 10 anni, con una siccità sempre più evidente. Il dato allarmante e’ stato ricavato dalle immagini satellitari dell’agenzia spaziale Inpe che il mese scorso ha rilevato oltre 32 mila focolai accesi, il 61% in piu’a settembre, e un aumento mediodel 13% nei primi 9 mesi del 2020. Gli ultimi dati diffusi dall’Inpe mostrano che nelgliscoppiati ad agosto sono nettamente diminuiti a settembre, mentre quest’anno il picco ...

Il Post

In settembre oltre 32 mila focolai accesi, il 61% in più rispetto a settembre 2019, e un aumento medio degli incendi del 13% nei primi 9 mesi del 2020.La pandemia è solo una risposta parziale: per esempio, quest'anno mancano immagini o dati falsi che diventino virali sui social ...