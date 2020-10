Altro che Sussidistan La ricetta contro la crisi di Acerbo Rc | “Fare il contrario di quello che chiede Confindustria”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lala? “IldicheConfindustria”. Neanche il virus lo butta giù. Maurizio, segretario di Rifondazione comunista al quindicesimo giorno di degenza nel reparto Covid di Pescara, non le manda a dire al presidente degli industriali Carlo Bonomi. Innanzitutto ci dica, come sta? “Sono arrivato che stavo molto male. Ora mi stanno curando in maniera eccellente. Ho capito di avere il Covid quando mia moglie mi ha fatto odorare un foglio di scottex con un profumo molto forte ed io non sentivo nulla”. Adesso che sta provando sulla sua pelle gli effetti del contagio, cosa pensa del nostro sistema sanitario? “Rendo grazie ai partiti socialisti comunisti e alle lotte vere. Un tempo si ascoltava ...

mirellaliuzzi : “Per fortuna c’è questo Governo, per fortuna durante la crisi pandemica, c’era Conte”. Questo quello che stamattina… - UlisseRai1 : È noto che davanti alla regina tutti si inchinano. Ma quel giorno è Elisabetta a chinare la testa al passaggio del… - EnricoLetta : Si dice che l’industria sia 4.0, le nostre vite sono senz’altro almeno 5.0. E se istituzioni democratiche restano 1… - Zettergol : RT @marifcinter: Sanchez: 'Lukaku e Lautaro sono due potenze. Uno ha una cosa che l'altro non ha, si completano. E tutti gli attaccanti che… - evivanco7 : RT @sa_cantone: Trattativa tutt'altro che facile, ma il Milan ci proverà davvero nelle prossime ore -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

LA NOTIZIA

(LaPresse) "Questo animale non può essere addomesticato". Il messaggio è nello stile del personaggio. Zlatan Ibrahimovic non conosce mezze misure e la positività al Covid-19 non ha certamente fermato ...Solidarietà di Odg Toscana ai colleghi dei quotidiani locali del Gruppo Gedi che oggi sono in sciopero per protestare contro l'ipotesi di dismissione ...