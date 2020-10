Allerta Rossa in Liguria, È Emergenza Maltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la Liguria dove, a causa delle forti piogge, si sono verificati smottamenti e allagamenti. È stata dichiarata Allerta Rossa in Liguria. La zona maggiormente colpita è il Levante ligure, soprattutto il paese di Maissana, dove si sono riscontrati i maggiori allagamenti, e il comune di Tavarone. Il fiume Vara … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilsta mettendo in ginocchio ladove, a causa delle forti piogge, si sono verificati smottamenti e allagamenti. È stata dichiaratain. La zona maggiormente colpita è il Levante ligure, soprattutto il paese di Maissana, dove si sono riscontrati i maggiori allagamenti, e il comune di Tavarone. Il fiume Vara …

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - GiovanniToti : Chiunque possa anche solo ipotizzare che le zone in cui far scattare l’allerta rossa in #Liguria siano state scelte… - lungoparma : Allerta meteo in Appenino: la situazione del fiume Taro | VIDEO: Diramata l’allerta meteo rossa per le zone dell’Ap… - MassimoSantoma2 : RT @GiovanniToti: ?? Allerta meteo in #Liguria, oggi nel pomeriggio scatta la rossa per temporali su tutta la Regione ad eccezione del centr… -