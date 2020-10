Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali, vento forte e mareggiate (Di venerdì 2 ottobre 2020) codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana in seguito al profondo vortice depressionario che interessa la regione tra la serata di oggi, venerdi’, e la prima parte della giornata di domani. Oggi sono attese precipitazioni sparse sul nord ovest che potranno essere temporalesche localmente di forte intensita’, piu’ probabili in Lunigiana. Domani dalle prime ore della notte possibili forti temporali a partire dalle zone occidentali e forti colpi di vento e grandinate. Precipitazioni sparse sul resto della Toscana che domani, dalle prime ore ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)per, rischio idrogeologico,fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale dellain seguito al profondo vortice depressionario che interessa la regione tra la serata di oggi, venerdi’, e la prima parte della giornata di domani. Oggi sono attese precipitazioni sparse sul nord ovest che potranno essere temporalesche localmente diintensita’, piu’ probabili in Lunigiana. Domani dalle prime ore della notte possibili fortia partire dalle zone occidentali e forti colpi die grandinate. Precipitazioni sparse sul resto dellache domani, dalle prime ore ...

