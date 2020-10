Allerta Meteo Puglia: codice arancione per il vento in Puglia, giallo per rischio idrogeologico (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allerta arancione per il forte vento di burrasca dai quadranti meridionali su tutta la Puglia delle ore 21.00 di oggi per le successive 24 ore. Lo comunica la Protezione civile che ha emanato anche l’Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sui Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 8.00 di domani per le successive 12 ore per precipitazioni da isolate e sparse.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)per il fortedi burrasca dai quadranti meridionali su tutta ladelle ore 21.00 di oggi per le successive 24 ore. Lo comunica la Protezione civile che ha emanato anche l’gialla perlocalizzato sui Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 8.00 di domani per le successive 12 ore per precipitazioni da isolate e sparse.L'articoloWeb.

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - GiovanniToti : Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo in #Liguria. Nella notte forti piogge hanno colpito s… - Notiziedi_it : Meteo a Roma e nel Lazio: allerta codice giallo dalla prime ore del mattino - caterinaberardi : #METEO- #PROTEZIONE CIVILE DEL #LAZIO INFORMA: #allerta meteo e codice giallo da domani e per 18 ore… -