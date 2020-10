Allerta meteo: primo weekend di ottobre terribile per il Nord. Allarme alluvioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allerta meteo in Italia nel primo weekend di ottobre: emergenza alluvioni in tante regioni, forte maltempo a partire dalle prossime ore Sarà un primo fine settimana di ottobre all’insegna del maltempo e dei temporali al centro Nord. L’Italia settentrionale infatti dalle prossime ore, ma in alcune regioni già dalla giornata di oggi, registrerà un progressivo … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 ottobre 2020)in Italia neldi: emergenzain tante regioni, forte maltempo a partire dalle prossime ore Sarà unfine settimana diall’insegna del maltempo e dei temporali al centro. L’Italia settentrionale infatti dalle prossime ore, ma in alcune regioni già dalla giornata di oggi, registrerà un progressivo … L'articolo proviene da leggilo.org.

