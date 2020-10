Allerta Meteo Piemonte, nel Torinese allerta arancione in Valli Lanzo, Sangone, Orco e Susa: possibili esondazioni, locali allagamenti e frane (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha confermato per la Citta metropolitana il bollettino di allerta arancione, moderata criticità, per le Valli Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone, bassa Val di Susa e pianura settentrionale e di allerta gialla per pianura e colline torinesi, pianura cuneese, Alta Val Susa, Val Chisone, Pellice, Po. Sono in allerta arancione anche i bacini di altre province: quelli del Varaita, Maira, Stura, Toce, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia. Le piogge si intensificheranno sul territorio metropolitano oggi pomeriggio fino alla mattinata di domani per intensificarsi nuovamente nel pomeriggio di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Centro funzionale della Regioneha confermato per la Citta metropolitana il bollettino di, moderata criticità, per leChiusella,, bassa Val die pianura settentrionale e digialla per pianura e colline torinesi, pianura cuneese, Alta Val, Val Chisone, Pellice, Po. Sono inanche i bacini di altre province: quelli del Varaita, Maira, Stura, Toce, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia. Le piogge si intensificheranno sul territorio metropolitano oggi pomeriggio fino alla mattinata di domani per intensificarsi nuovamente nel pomeriggio di ...

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - GiovanniToti : Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo in #Liguria. Nella notte forti piogge hanno colpito s… - alcinx : RT @LuinoNotizie: #Maltempo, nuova #allertameteo per l’alto #Varesotto - CambiAMOSavona : Emessa ordinanza di proroga per allerta meteo arancione. È pubblicata sul sito del Comune di Savona. Prestare la ma… -