Allerta Meteo, maltempo senza sosta al Nord: la Protezione Civile lancia l’allarme ROSSO per Liguria, Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allerta Meteo – Il vasto sistema perturbato che sta interessando le regioni settentrionali dell’Italia, si estenderà, domani, a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e un rinforzo dei venti meridionali che coinvolgerà anche le regioni meridionali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)– Il vasto sistema perturbato che sta interessando le regioni settentrionali dell’Italia, si estenderà, domani, a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e un rinforzo dei venti meridionali che coinvolgerà anche le regioni meridionali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento dellad’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare ...

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - GiovanniToti : Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo in #Liguria. Nella notte forti piogge hanno colpito s… - odiosutel4 : tra allerta meteo e virus la faremo sta maturità? - pcbassignana : RT @arpalombardia: #Meteo #Lombardia, oggi #piogge diffuse in @RegLombardia, soprattutto su #Lario, #Valchiavenna e #Orobie, con #venti for… -