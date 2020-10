Allerta Meteo Liguria: allarme “rosso” e “arancione” per il passaggio vero e proprio della perturbazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Liguria sta vivendo l’intenso peggioramento previsto. Dopo i temporali forti, le piogge diffuse e persistenti, il rinforzo dei venti meridionali e l’aumento del moto ondoso già in atto, nelle prossime ore è atteso il transito della perturbazione vera e propria. Il fronte passerà sulla Liguria dalla serata e, con i fenomeni ad esso collegati, sarà preceduto e accompagnato da nuovi temporali, in un contesto di precipitazioni diffuse che potranno accentuare le situazioni di stress idrogeologico provocate dalle precedenti precipitazioni. Attenzione, inoltre, al vento di burrasca forte con raffiche fino a 100 km/h anche sulla costa e alle mareggiate intense per onda da sud/sud-est nella serata di oggi, da sud-ovest domani. Alla luce delle ultime uscite modellistiche e di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lasta vivendo l’intenso peggioramento previsto. Dopo i temporali forti, le piogge diffuse e persistenti, il rinforzo dei venti meridionali e l’aumento del moto ondoso già in atto, nelle prossime ore è atteso il transitovera e propria. Il fronte passerà sulladalla serata e, con i fenomeni ad esso collegati, sarà preceduto e accompagnato da nuovi temporali, in un contesto di precipitazioni diffuse che potranno accentuare le situazioni di stress idrogeologico provocate dalle precedenti precipitazioni. Attenzione, inoltre, al vento di burrasca forte con raffiche fino a 100 km/h anche sulla costa e alle mareggiate intense per onda da sud/sud-est nella serata di oggi, da sud-ovest domani. Alla luce delle ultime uscite modellistiche e di ...

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - SkyTG24 : Allerta meteo arancione in Piemonte per temporali e forti piogge - PatriziaOrlan11 : RT @LiguriaNotizie: Peggioramento situazione meteo: allerta arancione e rossa - LPincia : RT @guastatore1: #Genova #AllertaMeteoLIG ?? ALLERTA METEO ARANCIONE per temporali e piogge diffuse dalle h 13:00 di oggi venerdì 02 ottobre… -