Allerta Meteo | il maltempo della “sciroccata” inizia a flagellare l’Italia | scenario da incubo per il Nord | mappe impressionanti per le prossime ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020)– Piove a dirotto da stamattina su molte aree delItalia, in modo particolare in Liguria, dove sono già caduti 183mm di pioggia al Monte Laghicciola, 154mm a Cabanne di Rezzoaglio, 130mm a Rezzoaglio, ben 109mm sulla costa a Lavagna e 102mm a Cairo Montenotte sulla riviera di ponente. La pioggia hato a fare sul serio anche nel Verbano–Cusio–Ossola, dove sono caduti 96mm di pioggia al Lago di Paione, 84mm a Pizzanco. A valle, molte località di Lombardia ed Emilia hanno superato i 30mm di pioggia, soprattutto tra Milano, Brescia, Parma e Piacenza. Come possiamo osservare dallenella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, siamo solo all’inizio del peggioramento che dal pomerigigo di oggi si ...