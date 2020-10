Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | codice arancione per temporali e vento su Alpi e Prealpi fino a domenica | rischio dissesto idrogeologico in alcune aree

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Da oggi pomeriggio ealle 12 dila Protezione civile deldirama l’” in tutta la regione, con l’esclusione della provincia di Trieste dove l’“gialla“. Oggia stasera “sono previste ulteriori piogge da moderate ad abbondanti, localmente temporalesche, piu’ probabili sui monti e pedemontana”, fa sapere la Protezione civile, mentre per domani “sono previste piogge diffuse, in genere intense, anche temporalesche, localmente molto intense sulle Pree in Carnia, specie nel pomeriggio. Possibile qualche temporale forte. In giornata venti forti da sud sulla costa e in quota, in rotazione ...